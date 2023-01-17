Январь, 17 в 18:26

Украинцы в скором времени смогут узнавать, кто просматривал их личные данные в государственных реестрах.

Соответствующее новшество анонсировал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам заседания правительства.

Принятое сегодня постановление Кабинета министров определяет новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе Трембита. Вскоре она будет фиксировать каждый случай просмотра личных данных украинцев: кто и когда это делал.

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После этого граждане будут получать уведомления через Дію, что кто-то запросил их персональные данные.

– В скором времени сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в Трембите. А вам будет поступать пуш-уведомление в Дії, что определенный государственный орган запрашивал персональные данные, – отметил Федоров.

Это новшество обеспечит прозрачную работу с реестрами. В данный момент команда Министерства цифровой трансформации при поддержке международных партнеров работает над его технической реализацией.

Трембита – это национальная система взаимодействия между государственными информационными ресурсами, реестрами и информационными системами.

Благодаря ей госреестры обмениваются данными между собой. Так что гражданам и бизнесу не нужно ходить со справками в госорганы, они могут получать услуги онлайн, ведь вся нужная информация уже есть в реестрах. Система работает с 2020 года.

– Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в Дії. Без очередей и сбора груды бумажек, – уточнил Федоров.

В частности, благодаря Трембите поступают данные из реестров, которые отображаются в цифровых документах в Дії.

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Источник: Telegram-канал Михаила Федорова