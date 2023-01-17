Січень, 17 в 18:26

Українці незабаром зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані в державних реєстрах.

Відповідне нововведення анонсував віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумками засідання уряду.

Ухвалена сьогодні постанова Кабінету міністрів визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами в системі Трембіта. Невдовзі вона фіксуватиме кожен випадок перегляду особистих даних українців: хто і коли це робив.

Зараз дивляться

Після цього громадяни отримуватимуть сповіщення через Дію, що хтось робив запит про їхні персональні дані.

– Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в Трембіті. А вам надходитиме пуш-сповіщення в Дії, що певний державний орган запитував персональні дані, – зазначив Федоров.

Це нововведення забезпечить прозору роботу з реєстрами. Наразі команда Міністерства цифрової трансформації за підтримки міжнародних партнерів працює над його технічною реалізацією.

Трембіта – це національна система взаємодії між державними інформаційними ресурсами, реєстрами та інформаційними системами.

Завдяки їй держреєстри обмінюються даними між собою. Тож громадянам та бізнесу не потрібно ходити з довідками до держорганів, вони можуть отримувати послуги онлайн, адже вся потрібна інформація вже є в реєстрах. Система функціонує з 2020 року.

– Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в Дії. Без черг та збору купи папірців, – уточнив Федоров.

Зокрема, завдяки Трембіті надходять дані з реєстрів, які відображаються у цифрових документах в Дії.

Читайте Новими правилами військового обліку не передбачено надходження повісток через Дію

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова