Январь, 19 в 14:08

Из-за полномасштабной войны, которую РФ начала против нашего государства, в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация.

В этот период военнообязанным мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) выезд за границу запрещен, но есть определенные исключения. В частности, они распространяются на украинцев, которые являются водителями и волонтерами.

Как украинским мужчинам-волонтерам и водителям выехать за границу и сколько времени действительно разрешение на пребывание за пределами Украины, узнавали Факты ICTV.

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Что предусмотрено законодательством и как выехать за границу

Порядок выезда мужчин установлен Пунктом 2-8 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995.

Там отмечается, что в случае введения в Украине военного положения пропуск водителей, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко также отмечает, что выехать могут только те водители, которые:

перевозят груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;

перевозят медицинские грузы;

перевозят грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования по объемам грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

— Выехать такие водители могут только с помощью специального разрешения. А разрешение дается при наличии информации о личности в соответствующей информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезпека, и по решению Мининфраструктуры или областных, а также Киевской городской военных администраций, — добавляет Диденко.

В Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины тоже говорится, что решение о выезде за пределы Украины водителей-волонтеров, принимается Мининфраструктуры или областными, городскими военными администрациями при наличии соответствующего обоснования по объемам грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Соответственно, чтобы получить разрешение, необходимо отправить письмо на электронную почту Министерства инфраструктуры или областных военных администраций.

После обработки вашей заявки соответствующая областная государственная администрация принимает решение о вашем выезде за границу. Если вам разрешили покидать пределы Украины для перевозки гуманитарного груза, то ваши сведения вносят в информационную систему Шлях.

Также направляется письмо в Государственную пограничную службу Украины на согласование выезда. И уже Госпогранслужба принимает окончательное решение относительно пропуска водителя за границу.

— Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации направляют в Администрацию Госпогранслужбы решения о выезде за пределы Украины лиц для учета во время их выезда за пределы Украины, — говорится в Правилах.

Это происходит на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличия соответствующих сведений в системе Путь.

Кстати, в Госпогранслужбу могут обратиться:

военные и правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские учреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по представлению районной военной администрации).

На какой срок можно выехать за границу

Разрешение на пребывание за границей по системе путь предоставляется водителю-волонтеру не более чем на 30 дней. По истечении срока волонтер должен обязательно вернуться в Украину.

Какая ответственность грозит волонтеру, уехавшему и не вернувшемуся, читайте в нашем материале.