Січень, 19 в 14:08

Через повномасштабну війну, яку РФ розпочала проти нашої держави, в Україні було введено воєнний стан та запроваджено загальну мобілізацію.

У цей період військовозобов’язаним чоловікам призивного віку (від 18 до 60 років) виїзд за кордон заборонений, але є певні виключення. Зокрема, вони поширюються на українців, які є водіями та волонтерами.

Як українським чоловікам-волонтерам та водіям виїхати за кордон та скільки часу дійсний дозвіл на перебування за межами України, дізнавалися Факти ICTV.

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Що передбачено законодавством та як виїхати за кордон

Порядок виїзду чоловіків встановлено Пунктом 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995.

Там зазначається, що у разі запровадження в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України.

Адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко також зазначає, що виїхати можуть лише ті водії, які:

перевозять вантаж для потреб ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до законів України;

перевозять медичні вантажі;

перевозять вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

– Виїхати такі водії можуть лише за допомогою спеціального дозволу. А дозвіл надається за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі Шлях, адміністратором якої є Укртрансбезпека, та за рішенням Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями, – додає Діденко.

У Правилах перетинання державного кордону громадянами України також зазначається, що рішення про виїзд за межі України водіїв-волонтерів, ухвалюють Мінінфраструктури або обласні, міські військові адміністрації за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Відповідно, щоби отримати дозвіл, необхідно надіслати листа на електронну пошту Міністерства інфраструктури або обласних військових адміністрацій.

Після опрацювання вашої заявки відповідна обласна державна адміністрація ухвалює рішення про ваш виїзд за кордон. Якщо вам дозволили покидати межі України для перевезення гуманітарного вантажу, то ваші відомості вносять до інформаційної системи Шлях. Також надсилається лист до Державної прикордонної служби України на погодження виїзду. І вже Держприкордонслужба ухвалює остаточне рішення щодо пропуску водія за кордон. – Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України, – йдеться у Правилах. Це відбувається на підставі витягу з розпорядження обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд (у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей у системі Шлях.

До речі, до Держприкордонслужби можуть звернутися:

військові та правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).

На який термін можна виїхати за кордон

Дозвіл на перебування за кордоном за системою Шлях надається водієві-волонтеру не більше ніж на 30 днів. Після закінчення терміну волонтер має обовʼязково повернутися в Україну.

Яка відповідальність загрожує волонтеру, який виїхав і не повернувся, читайте в нашому матеріалі.