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Факты / Україна / Общество

Во Львове и области действует график почасового отключения

Анастасия Гевко, редактор ленты
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

В среду, 19 января, Укрэнерго установило лимит потребления на уровне 530,5 мегаватт, что составляет ориентировочно 50% от потребности Львова и области.

Как сообщают во Львовоблэнерго, в течение суток действует график почасовых отключений, в частности, вероятно отсутствие электроэнергии во время Возможных отключений (белые клеточки графика).

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о графике для своего дома можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

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Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

  • зеленый цвет – электроэнергия подается;
  • оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
  • белый цвет – возможно отключение при необходимости.

 

 

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Львовоблэнерго

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