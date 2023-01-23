В Одессе мужчину задержали во время вручения повестки: назначена служебная проверка

Январь, 22 в 23:43

В сети появилось видео, на котором в Банном переулке в Одессе работники центра комплектования и соцподдержки разговаривают с мужчиной, затем подъезжает микроавтобус и его задерживают.

После огласки ситуации в Одесском областном центре комплектования и соцподдержки заявили, что проводят служебную проверку.

— Относительно ситуации в Банном переулке Одессы, отметим, что в рамках всеобщей мобилизации к одному из граждан обратились представители РТЦК и СП по выполнению им мобилизационного долга. Гражданин взялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. На спокойные просьбы и предупреждение о недопустимости таких действий, гражданин не согласился. Работники РТЦК и СП повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклониста в служебное помещение для выяснения обстоятельств, — говорится в сообщении.

В центре комплектования отмечают, что там были проверены его данные и выписана повестка, потому что гражданин до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала всеобщей мобилизации.

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По поводу некорректного поведения работников центра комплектования и соцподдержки назначена служебная проверка. Виновных обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.

Фото: Одесский областной центр комплектования и соцподдержки