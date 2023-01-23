Военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава — Зеленский

Военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи члена британского парламента Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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— Это сложно по разным причинам — и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но во время Ставки верховного главнокомандующего приняли соответствующие решения, а командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

По его словам, важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь, а жизнь каждого военного — это самая большая ценность для страны.