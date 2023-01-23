В Одесі чоловіка затримали під час вручення повістки: призначено службову перевірку

Січень, 22 в 23:43

У мережі з’явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі працівники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під’їжджає мікроавтобус та його затримують.

Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.

– Щодо ситуації в Банному провулку Одеси, зазначимо, що в рамках загальної мобілізації до одного з громадян звернулися представники РТЦК та СП щодо виконання ним мобілізаційного обов’язку. Громадянин взявся безпідставно ображати й принижувати військових нецензурною лайкою, а також знімати їх на відео. На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій, громадянин не згодився. Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з’ясування обставин, – йдеться у повідомленні.

У центрі комплектування зазначають, що там було перевірено його дані та виписано повістку, тому що громадянин досі не виконав своє зобов’язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації.

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З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки