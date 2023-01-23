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Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу – Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ

Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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– Це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але під час Ставки верховного головнокомандувача ухвалили відповідні рішення, а командувачі працюють над їхньою реалізацією на своїх напрямах.

За його словами, найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти, а життя кожного військового – це найбільша цінність для країни.

– Люди не просто важливі, а найважливіші, – зазначає глава держави.

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Джерело: Офіс президента
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