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Факты / Україна / Общество

Что делать, если ребенок не хочет учиться в школе?

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
® Партнёрский материал
Онлайн-школа Альтернатива

За последние несколько лет образовательный процесс в Украине существенно изменился. Из-за всемирной пандемии, войны и постоянных отключений света ученики столкнулись с новыми, довольно сложными,  условиями обучения.

Не всегда качественные онлайн-уроки у Zoom, короткие дедлайны домашних и контрольных работ, отсутствие достаточной коммуникации с учителем – все это очень повлияло на общие показатели учеников и их мотивацию.

Из-за этого у ребенка формируются негативные воспоминания об учебе, что в будущем может привести к нежеланию поступать в вуз и продолжать образовательный процесс.

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Что же делать, если ребенку не нравится учиться в школе?

В таком случае следует рассмотреть дистанционные специализированные школы с получением полного общего среднего образования.

Одной из самых известных таких школ в Украине является Онлайн-школа Альтернатива. Уже более шести лет она предоставляет образовательные услуги и доказывает, что обучение может быть увлекательным и полезным.

В отличие от классической государственной школы, Альтернатива специализируется на дистанционном образовании, поэтому весь учебный материал разрабатывается таким образом, чтобы ученику было интересно смотреть уроки и слушать учителя.

Следует отметить, что в онлайн-школе ученик может учиться в любое удобное для него время, не отказываясь от здорового сна или любимого хобби.

Большинство занятий в Альтернативе состоят из интересных видеоуроков, понятных конспектов и тестов. А для работы над креативностью иногда предусматриваются еще и творческие задания.

Также школа работает над дополнительными курсами и видеоуроками, например, для каждого класса предусмотрены альтернативные уроки, которые снимаются в ярких локациях на информативные темы.

Несмотря на то, что такие занятия не являются обязательными, ученики все равно с удовольствием их просматривают, потому что такой вид подачи информации является ненавязчивым и интересным.

Онлайн-школа Альтернатива – это современный формат обучения, где предусмотрены различные интерактивные поощрения. Например, система достижений на сайте за активность и добросовестное обучение или интересные конкурсы в соцсетях.

Поэтому, если вы устали от традиционной школы и ожидаете от учебы большего, поступайте в Онлайн-школу Альтернатива. Возможно, именно здесь ваш ребенок наконец поймет химию, выучит английский и получит желаемые оценки за свои знания.

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