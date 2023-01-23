Що робити, якщо дитина не хоче вчитися у школі

Січень, 23 в 20:26

За останні декілька років освітній процес в Україні суттєво змінився. Через всесвітню пандемію, війну та постійні відключення світла, учні зіткнулися з новими, досить складними, умовами навчання.

Не завжди якісні онлайн-уроки у Zoom, короткі дедлайни домашніх та контрольних робіт, відсутність достатньої комунікації із вчителем – все це дуже вплинуло на загальні показники учнів та їхню мотивацію.

Через це у дитини формуються негативні спогади про навчання, що у майбутньому може призвести до небажання вступати у виш та продовжувати освітній процес.

Зараз дивляться

Що ж робити, якщо дитині не подобається навчатися у школі?

У такому випадку слід розглянути дистанційні спеціалізовані школи з отриманням повної загальної середньої освіти.

Однією з найвідоміших таких шкіл в Україні є онлайн-школа Альтернатива. Вже понад 6 років вона надає освітні послуги та доводить, що навчання може бути захопливим та корисним.

На відміну від класичної державної школи, Альтернатива спеціалізується на дистанційній освіті, тому весь навчальний матеріал розробляється таким чином, щоб учню було цікаво дивитися уроки та слухати вчителя.

Слід зазначити, що в онлайн-школі учень може навчатися у будь-який зручний для нього час, не відмовляючись від здорового сну або улюбленого хобі.

Більшість занять в Альтернативі складаються із цікавих відеоуроків, змістовних конспектів та тестів. А для роботи над креативністю інколи передбачаються ще й творчі завдання.

Також школа працює над додатковими курсами та відеоуроками, наприклад, для кожного класу передбачені альтернативні уроки, які знімаються у яскравих локаціях на інформативні теми.

Попри те, що такі заняття не є обов’язковими, учні все одно із задоволенням їх переглядають, бо такий вид подачі інформації є ненав’язливим та цікавим.

Онлайн-школа Альтернатива – це сучасний формат навчання, де передбачені різні інтерактивні заохочення. Наприклад, система досягнень на сайті за активність та сумлінне навчання або цікаві конкурси у соцмережах.

Тому, якщо ви втомилися від традиційної школи й очікуєте від навчання більшого, вступайте в Онлайн-школу Альтернатива. Можливо, саме тут ваша дитина нарешті зрозуміє хімію, вивчить англійську й отримає бажані оцінки за свої знання.