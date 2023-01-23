Январь, 23 в 11:44

На утро понедельника, 23 января, в энергосистеме Украины вырос дефицит мощности. В пяти областях уже применены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Так, сегодня вырос уровень потребления электричества из-за начала рабочей недели и похолодания.

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– Потребление электроэнергии больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности, — отмечается в сообщении.

По всей Украине доведены лимиты потребления электричества на эти сутки. Плановые почасовые отключения света в регионах происходят по графикам, которые формируют местные облэнерго. При превышении лимита применяются аварийные отключения.

Уже с утра 23 января лимиты были превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской. Там сейчас применяются аварийные отключения света.

В Укрэнерго подчеркивают, что они возможны и в других областях Украины.

В компании заверили, что вместе с производителями электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением энергетических объектов, поврежденных массированными атаками РФ. Так, удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке нашего государства.

В то же время после каждой новой атаки оккупантов по энергетической инфраструктуре восстановление еще больше усложняется и длится дольше.

Энергосистема Украины выдержала уже 12 ракетных атак РФ и 14 ударов беспилотников по энергообъектам. В результате повреждены электростанции и высоковольтная сеть.

Во время последней атаки 14 января было повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций. А производство электричества на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Кроме того, под оккупацией находятся Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а это более 10 ГВт основных мощностей, которые сейчас недоступны украинской энергосистеме. А на временно оккупированных территориях юга Украины находится большинство ветровых и солнечных электростанций.

Источник: Укрэнерго