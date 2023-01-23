Станом на ранок понеділка, 23 січня, в енергосистемі Україні зріс дефіцит потужності. У п’яти областях уже застосовані аварійні відключення світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Так, сьогодні зріс рівень споживання електрики через початок робочого тижня та похолодання.

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– Споживання електроенергії більше, ніж у неділю, що пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності, – зазначається в повідомленні.

По всій Україні доведені ліміти споживання електрики на цю добу. Планові погодинні відключення світла в регіонах відбуваються за графіками, які формують місцеві обленерго. В разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення.

Вже зранку 23 січня ліміти були перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській. Там зараз застосовують аварійні відключення світла.

В Укренерго наголошують, що вони можливі і в інших областях України.

У компанії запевнили, що разом із виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням енергетичних об’єктів, пошкоджених масованими атаками РФ. Так, вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході нашої держави.

Водночас після кожної нової атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі відновлення ще більше ускладнюється та триває довше.

Енергосистема України витримала вже 12 ракетних атак РФ та 14 ударів безпілотників по енергооб’єктах. Внаслідок цього пошкоджені електростанції та високовольтна мережа.

Під час останньої атаки 14 січня були пошкоджені кілька енергоблоків теплових електростанцій. А виробництво електрики на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Крім цього, під окупацією перебувають Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, а це понад 10 ГВт основних потужностей, які зараз недоступні українській енергосистемі. А на тимчасово окупованих територіях півдня України знаходиться більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Джерело: Укренерго