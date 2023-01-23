Январь, 23 в 14:26

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, но постоянно проживают за рубежом, имеют право выезжать из страны во время военного положения.

Факты ICTV узнавали, при каких условиях мужчины, постоянно проживающие за границей, могут пересечь границу и что для этого нужно.

Официальное постоянное проживание за границей

Управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и партнеры Максим Боярчуков отмечает, что выезд из Украины на постоянное место жительства в другую страну является достаточно длительной и многоаспектной процедурой, которая требует отдельного юридического сопровождения.

Сейчас смотрят Выбытие на постоянное место жительства за границу — это специальная процедура, результатом которой является получение разрешения в Государственной миграционной службе Украины. — Если говорить о возможностях мужчин с таким статусом, то они могут пересекать государственную границу Украины, но здесь необходимо помнить, что принятие и рассмотрение заявлений об оформлении документов для выезда граждан Украины за границу на постоянное жительство, принятие по ним решений и выполнение принятых решений регулируется Порядком производства. Мужчина должен подать заявление об оформлении документов для выезда граждан Украины за границу на постоянное жительство, утвержденное приказом Министерства внутренних дел Украины №816 от 16.08.2016, — рассказывает эксперт. По словам Боярчукова, в рамках оформления данного документа предусмотрено и согласование своего выезда с военкоматом. — Если мужчина оформляет все документы для выезда из Украины за границу на постоянное место жительства, то он обязательно снимается с регистрации места проживания, что, соответственно, предполагает и снятие с воинского учета по такому месту жительства, — отмечает эксперт. То есть мужчина, который официально сменил место своего постоянного проживания, не состоит на учете ни в одном военном комиссариате Украины, а следовательно не является военнообязанным. В связи с чем может спокойно пересечь границу и выехать из Украины. — Другими словами, оформление права постоянного проживания за рубежом предусматривает согласование такого выезда с соответствующим ТЦК и СП, в результате чего мужчина, который уже постоянно проживает за границей, может беспрепятственно пересечь границу и выехать из Украины, — добавляет эксперт. Как мужчине с таким статусом выехать за границу 2023 Во время пересечения границы мужчина должен подтвердить, что он постоянно проживает за границей. — Подтверждением права постоянного проживания за границей является соответствующая отметка в паспорте (характер которой отличается в зависимости от формы паспорта — книжечка/карточка и т. п.), — уверяет эксперт. Согласно статье 4 закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины, такими отметками являются: Запись миграционной службы в паспорте с текстом Постоянное проживание в (страна) или печать Оформлен выезд на постоянное проживание (название страны и дата).

Запись дипломатического учреждения Украины в паспорте Постоянное проживание в ____ / Принят на консульский учет или справка о пребывании на консульском учете, которую можно получить с использованием средств ведомственной информационной системы МИД. — Однако если человек фактически проживает за рубежом, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре и не снялся с учета в военном комиссариате, он не имеет право покидать территорию Украины, — добавляет эксперт. Читайте Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как будет проходить и будут ли изменения

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter