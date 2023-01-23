Січень, 23 в 14:26

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, однак постійно проживають за кордоном, мають право виїжджати з нашої країни під час воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, за яких умов чоловіки, що постійно проживають за кордоном, можуть перетнути кордон та що для цього потрібно.

Офіційне постійне проживання за кордоном

Керівний партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та партнери Максим Боярчуков зазначає, що виїзд з України на постійне місце проживання до іншої країни є досить тривалою та багатоаспектною процедурою, що потребує окремого юридичного супроводу.

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Вибуття на постійне місце проживання за кордон – це спеціальна процедура, результатом якої є отримання дозволу у Державній міграційній службі України.

– Якщо говорити про можливості чоловіків із таким статусом перетинати державний кордон України, то тут необхідно пам’ятати, що прийняття та розгляд заяв про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, ухвалення за ними рішень та виконання ухвалених рішень регулюється Порядком провадження. Чоловік має подати заяву про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України №816 від 16.08.2016, – розповідає експерт.

За словами Боярчукова, в рамках оформлення цього документа передбачено і погодження свого виїзду з військкоматом.

– Якщо чоловік оформлює усі документи для виїзду з України за кордон на постійне місце проживання, то він обов’язкове знімається з реєстрації місця проживання що, відповідно, передбачає й зняття з військового обліку за таким місцем проживання, – зазначає експерт.

Тобто чоловік, який офіційно змінив місце свого постійного проживання, не перебуває на обліку у жодному військовому комісаріаті України, а отже, не є військовозобов’язаним. Тому він може спокійно перетнути кордон та виїхати з України.

– Іншими словами, оформлення права постійного проживання за кордоном передбачає погодження такого виїзду з відповідним ТЦК та СП, в результаті чого чоловік, який вже постійно проживає за кордоном, може безперешкодно перетнути кордон та виїхати з України, – додає експерт.

Як чоловіку з таким статусом виїхати за кордон 2023

Під час перетину кордону чоловік має підтвердити, що він постійно проживає за кордоном.

– Підтвердженням права постійного проживання за кордоном є відповідна відмітка у паспорті (характер якої відрізняється залежно від форми паспорта – книжечка/картка тощо), – запевняє експерт.

Згідно зі статтею 4 закону України Про порядок виїзду з України і в’їзду громадян України, такими відмітками є:

Запис міграційної служби у паспорті з текстом Постійне проживання в… або печатка Оформлено виїзд на постійне проживання (назва країни та дата).

Запис дипломатичної установи України у паспорті Постійне проживання в ____ / Прийнятий на консульський облік або довідка про перебування на консульському обліку, яку можна отримати з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.