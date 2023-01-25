Исторический центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Январь, 25 в 18:23

Исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, несмотря на развязанную Россией войну в Украине.

Этот статус город-порт получил по результатам 18-й внеочередной сессии ЮНЕСКО в Париже 25 января.

— Исторический центр города-порта Одесса включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, — написал глава МКИП Александр Ткаченко.

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter назвала это решение дипломатической победой.

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– Такое решение ЮНЕСКО означает, что Одесса будет под защитой организации, – добавила она.

Также этот статус предоставит городу доступ к финансовой и технологической международной помощи.

Внесение в список исторического центра Одессы одобрила панель из 21 государства-члена Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть голосов, один — против, еще 14 воздержались.

BREAKING! Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa — #Ukraine pic.twitter.com/2e9NUbed0E — UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) January 25, 2023

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой внесены также исторический центр Вены, Потоси (Боливия), культурный ландшафт и археологические остатки долины Бамиан в Афганистане, древний город Абу-Мена в Египте, город Иерусалим и его стены.

Центр города номинирован на внесение в список еще в 2009 году. В августе 2022 года в МКИП инициировали включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

Уже в октябре Украина передала на рассмотрение ЮНЕСКО номинационный файл Исторический центр города-порта Одессы для включения в Список всемирного наследия, а президент Владимир Зеленский призвал провести внеочередную сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по включению исторического центра украинского города в список.

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Источник: ЮНЕСКО