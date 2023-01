Исторический центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, несмотря на развязанную Россией войну в Украине.

Этот статус город-порт получил по результатам 18-й внеочередной сессии ЮНЕСКО в Париже 25 января.

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter назвала это решение дипломатической победой.

Также этот статус предоставит городу доступ к финансовой и технологической международной помощи.

Внесение в список исторического центра Одессы одобрила панель из 21 государства-члена Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть голосов, один — против, еще 14 воздержались.

