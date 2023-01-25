Исторический центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, несмотря на развязанную Россией войну в Украине.
Этот статус город-порт получил по результатам 18-й внеочередной сессии ЮНЕСКО в Париже 25 января.
— Исторический центр города-порта Одесса включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, — написал глава МКИП Александр Ткаченко.
Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter назвала это решение дипломатической победой.
– Такое решение ЮНЕСКО означает, что Одесса будет под защитой организации, – добавила она.
Также этот статус предоставит городу доступ к финансовой и технологической международной помощи.
Внесение в список исторического центра Одессы одобрила панель из 21 государства-члена Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть голосов, один — против, еще 14 воздержались.
BREAKING!
Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa — #Ukraine pic.twitter.com/2e9NUbed0E
— UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) January 25, 2023
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой внесены также исторический центр Вены, Потоси (Боливия), культурный ландшафт и археологические остатки долины Бамиан в Афганистане, древний город Абу-Мена в Египте, город Иерусалим и его стены.
Центр города номинирован на внесение в список еще в 2009 году. В августе 2022 года в МКИП инициировали включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.
Уже в октябре Украина передала на рассмотрение ЮНЕСКО номинационный файл Исторический центр города-порта Одессы для включения в Список всемирного наследия, а президент Владимир Зеленский призвал провести внеочередную сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по включению исторического центра украинского города в список.
Источник: ЮНЕСКО