Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Папа Франциск принял в Ватикане глав всех церквей и религиозных организаций Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
Епіфаній і Папа Франциск

Предстоятель ПЦУ Епифаний впервые посетил Рим с официальным визитом в составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Папа Франциск 25 января принял их в Ватикане.

Епифаний в Twitter сообщил, что во время встречи руководители и представители украинских церквей и религиозных организаций попросили понтифика продолжить молитвы об Украине и борьбу за правду.

Сейчас смотрят

— Не сомневайтесь, я молюсь за вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он смилостивился над этим столь отважным народом! — заверил Франциск, сообщает Vatican news.

Папа также подчеркнул важность единства всех конфессий ради “мамы Украины”:

— Спасибо вам за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один там, другой — в другом месте, но когда мама больна, все собираются вместе.

Это первый такой визит украинского межконфессионального объединения в Ватикан. Предыдущая подобная встреча состоялась в Киеве 24 июня 2001 года в рамках визита в Украину Иоанна Павла ІІ.

Читайте
Папа Римский о войне в Украине: Это преступление против Бога и человечества

Фото: Епіфаній

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка