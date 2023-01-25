Папа Франциск принял в Ватикане глав всех церквей и религиозных организаций Украины

Январь, 25 в 16:09

Предстоятель ПЦУ Епифаний впервые посетил Рим с официальным визитом в составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Папа Франциск 25 января принял их в Ватикане.

Епифаний в Twitter сообщил, что во время встречи руководители и представители украинских церквей и религиозных организаций попросили понтифика продолжить молитвы об Украине и борьбу за правду.

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати — Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023

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— Не сомневайтесь, я молюсь за вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он смилостивился над этим столь отважным народом! — заверил Франциск, сообщает Vatican news.

Папа также подчеркнул важность единства всех конфессий ради “мамы Украины”:

— Спасибо вам за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один там, другой — в другом месте, но когда мама больна, все собираются вместе.

Это первый такой визит украинского межконфессионального объединения в Ватикан. Предыдущая подобная встреча состоялась в Киеве 24 июня 2001 года в рамках визита в Украину Иоанна Павла ІІ.

Фото: Епіфаній