Папа Франциск прийняв у Ватикані голів усіх церков та релігійних організацій України
Предстоятель ПЦУ Епіфаній вперше відвідав Рим з офіційним візитом у складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Папа Франциск 25 січня прийняв їх у Ватикані.
Епіфаній у Twitter повідомив, що під час зустрічі очільники та представники українських церков і релігійних організацій попросили понтифіка продовжити молитви про Україну і боротьбу за правду.
Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати – Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ
— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023
– Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом! – запевнив Франциск, повідомляє Vatican news.
Папа також наголосив на важливості єдності усіх конфесій заради “мами України”:
– Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже на дітей у сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом.
Це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Ватикану. Попередня подібна зустріч відбулася в Києві 24 червня 2001 року в рамках візиту в Україну Івана Павла ІІ.
Фото: Епіфаній