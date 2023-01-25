Папа Франциск прийняв у Ватикані голів усіх церков та релігійних організацій України

Січень, 25 в 16:09

Предстоятель ПЦУ Епіфаній вперше відвідав Рим з офіційним візитом у складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Папа Франциск 25 січня прийняв їх у Ватикані.

Епіфаній у Twitter повідомив, що під час зустрічі очільники та представники українських церков і релігійних організацій попросили понтифіка продовжити молитви про Україну і боротьбу за правду.

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати – Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023

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– Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом! – запевнив Франциск, повідомляє Vatican news.

Папа також наголосив на важливості єдності усіх конфесій заради “мами України”:

– Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже на дітей у сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом.

Це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Ватикану. Попередня подібна зустріч відбулася в Києві 24 червня 2001 року в рамках візиту в Україну Івана Павла ІІ.

Фото: Епіфаній