Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Папа Франциск прийняв у Ватикані голів усіх церков та релігійних організацій України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Епіфаній і Папа Франциск

Предстоятель ПЦУ Епіфаній вперше відвідав Рим з офіційним візитом у складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Папа Франциск 25 січня прийняв їх у Ватикані.

Епіфаній у Twitter повідомив, що під час зустрічі очільники та представники українських церков і релігійних організацій попросили понтифіка продовжити молитви про Україну і боротьбу за правду.

Зараз дивляться

– Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом! – запевнив Франциск, повідомляє Vatican news.

Папа також наголосив на важливості єдності усіх конфесій заради “мами України”:

– Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже на дітей у сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом.

Це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Ватикану. Попередня подібна зустріч відбулася в Києві 24 червня 2001 року в рамках візиту в Україну Івана Павла ІІ.

Читайте
Папа Римський про війну в Україні: Це злочин проти Бога та людства

Фото: Епіфаній

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка