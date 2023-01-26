Коллектив Киевгорстроя передал автомобили для ВСУ
Коллектив Холдинговой компании Киевгорстрой передал военным частям Вооруженных сил Украины шесть бронированных автомобилей.
Каждый из киевгорстроевцев понимает, кому мы обязаны сегодняшним днем, поэтому помощь ВСУ стала частью жизни коллектива.
— Я горжусь командой Киевгорстроя. Они не только специалисты своего дела, но и очень активные в вопросах помощи военным. Кто-то и сам служит в рядах ВСУ, кто-то волонтерит, каждый делает свое. С началом полномасштабного вторжения на повестке дня и гуманитарная помощь, и медикаменты, и военный госпиталь.
Недавно собирали гуманитарную помощь жителям деоккупированных районов Харьковщины, сегодня — передали шесть бронированных машин для воинских частей. Надеюсь, автомобили смогут спасти жизнь тех, кто ежедневно спасает нашу, — отметил глава правления — президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.
Напомним, весной по просьбе Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Холдинговая компания помогла найти, приобрести и доставить в Украину ряд медикаментов.
Коллектив Киевгорстроя закупал и доставлял противотанковые ежи, бронежилеты, автомобили, оказывал адресную помощь батальонам. Также постоянной является поддержка Гуманитарного штаба Киева.