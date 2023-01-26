Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ
Колектив Холдингової компанії Київміськбуд передав військовим частинам Збройних сил України шість броньованих автівок.
Кожен з київміськбудівців розуміє, кому ми завдячуємо сьогоднішнім днем, тож допомога ЗСУ стала частиною щоденного життя колективу.
– Я пишаюсь командою Київміськбуду. Вони не лише фахівці своєї справи, але й надзвичайно активні у питаннях допомоги військовим. Хтось служить у лавах ЗСУ, хтось волонтерить, кожен робить своє. Від початку повномасштабного вторгнення на порядку денному і гуманітарна допомога, і медикаменти, і військовий госпіталь.
Нещодавно збирали гуманітарну допомогу для жителів деокупованих районів Харківщини, сьогодні – передали шість броньованих машин для військових частин. Сподіваюсь, автомобілі зможуть врятувати життя тих, хто щоденно рятує наше, – зазначив голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір.
Нагадаємо, восени на прохання Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони Холдингова компанія допомогла знайти, придбати та доставити в Україну низку медикаментів.
Колектив Київміськбуду закуповував та доставляв протитанкові їжаки, бронежилети, автівки, надавав адресну допомогу батальйонам. Також постійною є підтримка Гуманітарного штабу Києва.