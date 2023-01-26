Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ

Колектив Холдингової компанії Київміськбуд передав військовим частинам Збройних сил України шість броньованих автівок.

Кожен з київміськбудівців розуміє, кому ми завдячуємо сьогоднішнім днем, тож допомога ЗСУ стала частиною щоденного життя колективу.

– Я пишаюсь командою Київміськбуду. Вони не лише фахівці своєї справи, але й надзвичайно активні у питаннях допомоги військовим. Хтось служить у лавах ЗСУ, хтось волонтерить, кожен робить своє. Від початку повномасштабного вторгнення на порядку денному і гуманітарна допомога, і медикаменти, і військовий госпіталь.

Нещодавно збирали гуманітарну допомогу для жителів деокупованих районів Харківщини, сьогодні – передали шість броньованих машин для військових частин. Сподіваюсь, автомобілі зможуть врятувати життя тих, хто щоденно рятує наше, – зазначив голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір.