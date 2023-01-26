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Факти / Україна / Суспільство

Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ

Колектив Холдингової компанії Київміськбуд передав військовим частинам Збройних сил України шість броньованих автівок.

Кожен з київміськбудівців розуміє, кому ми завдячуємо сьогоднішнім днем, тож допомога ЗСУ стала частиною щоденного життя колективу. 

– Я пишаюсь командою Київміськбуду. Вони не лише фахівці своєї справи, але й надзвичайно активні у питаннях допомоги військовим. Хтось служить у лавах ЗСУ, хтось волонтерить, кожен робить своє. Від початку повномасштабного вторгнення на порядку денному і гуманітарна допомога, і медикаменти, і військовий госпіталь.

Нещодавно збирали гуманітарну допомогу для жителів деокупованих районів Харківщини, сьогодні – передали шість броньованих машин для військових частин. Сподіваюсь, автомобілі зможуть врятувати життя тих, хто щоденно рятує наше, – зазначив голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір.

Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ

Колектив Київміськбуду передав автомобілі для ЗСУ

Нагадаємо, восени на прохання Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони Холдингова компанія допомогла знайти, придбати та доставити в Україну низку медикаментів.

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Колектив Київміськбуду закуповував та доставляв протитанкові їжаки, бронежилети, автівки, надавав адресну допомогу батальйонам. Також постійною є підтримка Гуманітарного штабу Києва. 

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