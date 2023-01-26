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Факти / Україна / Суспільство

На Запоріжжі помітили білоруських військових: ЗСУ перевіряють інформацію

Юля Захарченко, редакторка стрічки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області помітили військових з Білорусі. Ймовірно, вони можуть бути працівниками приватної військової компанії.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, не зрозуміло, як влада Білорусі має наміри прикривати свою участь у повномасштабній війні проти України.

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– Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може, вони казатимуть, що це точно не регулярні війська, але по факту – це білоруси. У них є шеврони Вітебської частини або бригади, – зазначає Федоров.

Начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін повідомив, що наразі цю інформацію перевіряють воїни Збройних сил України.

Єрін припускає, що це можуть бути колишні білоруські військові або громадяни РБ, які отримали паспорти РФ та були призвані до російської армії.

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