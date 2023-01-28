Для предотвращения перепродажи: УЗ изменила правила продажи билетов на популярный международный рейс

Январь, 28 в 20:12

В компании Укрзализныця изменили правила продажи билетов на международные рейсы, чтобы исключить перепродажу на наиболее ажиотажные направления.

В частности, речь идет о рейсе № 67/68 Киев — Варшава — Киев, на который теперь можно купить билеты только онлайн и не более, чем четыре в одни руки.

В Укрзализныце отмечают, что уже уволили работников, которые были вовлечены в схемы перепродажи билетов за рейсы за определенную “комиссию”.

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В то же время с 28 января в УЗ вводят новые правила выпуска в открытую продажу возвращенных билетов, чтобы не оставить шансов спекулянтам и дать возможность пассажирам проще находить билеты.

Все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводить в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 до 09:00 утра. В УЗ отмечают, что пассажирам, которые не успели купить билет за 20 дней до поездки, теперь не нужно обращаться к перекупщикам.

Для срочных дел можно найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдавать со дня на день, будут возвращаться в систему не позднее, чем через 30 минут после сдачи.