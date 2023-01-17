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Факты / Україна / Общество

Во всех поездах Интерсити+ появится интернет от Starlink до конца года — УЗ

Юля Захарченко, редактор ленты
Во всех поездах Интерсити+ появится интернет от Starlink до конца года — УЗ
Фото: Dreamstime

Все поезда компании Укрзализныця Интерсити+ перейдут на интернет от высокопроизводительной спутниковой платформы Starlink в течение 2023 года.

По данным перевозчика, Укрзализныця успешно завершила тестирование технологии беспроводной локальной сети Wi-Fi на базе технологии Starlink в поезде, подведя итоги.

В частности, системой Starlink оборудовали один поезд Интерсити, следовавший на разных маршрутах более 100 дней. Результаты тестирования показали, что доступность на маршруте – около 97%, а скорость – до 100 Мбит/с.

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Глава правления Укрзализныци Александр Камышин отмечает, что в течение года интернет от Starlink появится во всех поездах Интерсити+.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает, что Минцифры уже передало 450 терминалов Starlink, а в следующем месяце планируют доставить еще одну партию.

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