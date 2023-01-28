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Факти / Україна / Суспільство

Для запобігання перепродажу: УЗ змінила правила продажу квитків на популярний міжнародний рейс

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потяг, поезд
Фото: УЗ

У компанії Укрзалізниця змінили правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити перепродаж на найбільш ажіотажні напрямки.

Зокрема, йдеться про рейс № 67/68 Київ — Варшава — Київ, на який тепер можна купити квитки лише онлайн та не більше, ніж чотири в одні руки.

В Укрзалізниці зазначають, що вже звільнили працівників, які були залученими до схем перепродажу квитків за рейси за певну “комісію”.

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Водночас з 28 січня в УЗ запроваджують нові правила випуску у відкритий продаж повернутих квитків, щоб не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки.

Всі квитки, які повертатимуться на конкретну дату, вводитимуть у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 до 09:00 ранку. В УЗ зазначають, що пасажирам, які не встигли купити квиток за 20 днів по поїздки, тепер не потрібно звертатися до перекупщиків.

Для термінових справ можна знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які здаватимуть день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі.

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Джерело: Укрзалізниця
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