Для запобігання перепродажу: УЗ змінила правила продажу квитків на популярний міжнародний рейс

Січень, 28 в 20:12

У компанії Укрзалізниця змінили правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити перепродаж на найбільш ажіотажні напрямки.

Зокрема, йдеться про рейс № 67/68 Київ — Варшава — Київ, на який тепер можна купити квитки лише онлайн та не більше, ніж чотири в одні руки.

В Укрзалізниці зазначають, що вже звільнили працівників, які були залученими до схем перепродажу квитків за рейси за певну “комісію”.

Зараз дивляться Водночас з 28 січня в УЗ запроваджують нові правила випуску у відкритий продаж повернутих квитків, щоб не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки. Всі квитки, які повертатимуться на конкретну дату, вводитимуть у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 до 09:00 ранку. В УЗ зазначають, що пасажирам, які не встигли купити квиток за 20 днів по поїздки, тепер не потрібно звертатися до перекупщиків. Для термінових справ можна знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які здаватимуть день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі. Читайте У всіх потягах Інтерсіті+ з’явиться інтернет від Starlink до кінця року – УЗ

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