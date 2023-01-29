Январь, 28 в 23:20

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на отключение света. Причиной является повышенное потребление электричества после его подачи.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

— Когда свет дают, в розетку включается все, происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись, – пояснил Коваленко.

Также на сумму квитанции за электроэнергию может влиять несвоевременная передача показаний счетчиков.

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— Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше обычного, — добавил гендиректор Yasno.

Коваленко еще раз призвал украинцев разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы.