Січень, 28 в 23:20

Сума у квитанціях за електроенергію може зрости попри відключення світла. Причиною є підвищене споживання електрики після відновлення її подачі.

Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– Коли світло дають, у розетки включається все, відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Так, за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися, – пояснив Коваленко.

Також на суму у квитанції за електроенергію може впливати несвоєчасна передача показань лічильників.

Зараз дивляться – Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди. Тому сума у рахунку може бути вищою, ніж зазвичай, – додав гендиректор Yasno. Коваленко вкотре закликав українців розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги. Читайте Як вимикатимуть світло 29 січня: обленерго оприлюднили актуальні графіки

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