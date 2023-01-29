Умер Дмитрий Павлычко — поэт-шестидесятник и автор текста песни Два кольори

Январь, 29 в 20:22

На 94-м году жизни скончался украинский поэт и шестидесятник Дмитрий Павлычко.

О его смерти сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

— Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич, — написал Сидоржевский.

Как говорится, смерть наступила сегодня вечером, 29 января.

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Среди самых известных работ Павлычко стихотворение Два кольори, на слова которого наложил музыку композитор Александр Билаш. Эту песню исполняли разные украинские исполнители, в частности Дмитрий Гнатюк, Василий Зинкевич, Квитка Цисык, Василий Слипак, Злата Огневич.