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Факти / Україна / Суспільство

Помер Дмитро Павличко – поет-шістдесятник та автор тексту пісні Два кольори

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Павличко
Фото: УНІАН

На 94-му році життя помер український поет та шістдесятник Дмитро Павличко.

Про його смерть повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

— Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу, — написав Сидоржевський.

Як зазначається, смерть настала сьогодні ввечері, 29 січня.

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