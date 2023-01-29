Помер Дмитро Павличко – поет-шістдесятник та автор тексту пісні Два кольори
Фото: УНІАН
На 94-му році життя помер український поет та шістдесятник Дмитро Павличко.
Про його смерть повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
— Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу, — написав Сидоржевський.
Як зазначається, смерть настала сьогодні ввечері, 29 січня.
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