Январь, 30 в 12:03

Государство в 2023 году будет и дальше поддерживать украинские семьи и новорожденных. Об этом пишут на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

Кроме денежных выплат, семьям будут предоставлять Пакеты малыша. Все о новых выплатах при рождении ребенка 2023 – читайте в материале.

Новые выплаты при рождении ребенка 2023: что известно

Многие СМИ писали, что с 2023 года при рождении первенца семья должна получить деньги на общую сумму 50 тыс. грн. На второго ребенка – 100 тыс. грн, а на третього – 150 тыс. грн.

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Однако пока, по словам юриста Ольги Радченко, законопроект №5585-1, который разработали еще в 2021 году, не вступил в силу.

Кроме того, в украинской казне на 2023 год не заложены средства на то, чтобы повысить прожиточный минимум. Бюджет на 2023 год направлен на обеспечение победы в войне.

Именно поэтому размер выплат на ребенка в 2023 году не будет меняться.

Выплаты при рождении ребенка в 2023 будут следующими:

единоразово – 41 280 грн;

при этом определенная сумма выплачивается сразу (10 320 грн);

все остальное будет выплачиваться по-прежнему раз в месяц по 860 грн, в течение трех лет.

На второго ребенка сумма выплат будет такой же, как и на первого. Средства молодым родителям будут выплачивать на карту. По словам Ольги, на эти выплаты можно податься двумя способами: онлайн и офлайн.

Как получить выплаты при рождении ребенка 2023 офлайн

Для того, чтобы получить средства, нужно прийти в ближайший к вам ЦНАП или органы соцзащиты со следующими документами:

написанным от руки заявлением от матери или отца;

свидетельством о рождении малыша;

банковским счетом для выплат.

Рассматривать ваши документы госучреждение будет до двух недель.

Выплаты при рождении ребенка 2023: как получить онлайн