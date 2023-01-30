Новые выплаты при рождении ребенка 2023: произойдет ли повышение средств
Государство в 2023 году будет и дальше поддерживать украинские семьи и новорожденных. Об этом пишут на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.
Кроме денежных выплат, семьям будут предоставлять Пакеты малыша. Все о новых выплатах при рождении ребенка 2023 – читайте в материале.
Новые выплаты при рождении ребенка 2023: что известно
Многие СМИ писали, что с 2023 года при рождении первенца семья должна получить деньги на общую сумму 50 тыс. грн. На второго ребенка – 100 тыс. грн, а на третього – 150 тыс. грн.
Однако пока, по словам юриста Ольги Радченко, законопроект №5585-1, который разработали еще в 2021 году, не вступил в силу.
Кроме того, в украинской казне на 2023 год не заложены средства на то, чтобы повысить прожиточный минимум. Бюджет на 2023 год направлен на обеспечение победы в войне.
Именно поэтому размер выплат на ребенка в 2023 году не будет меняться.
Выплаты при рождении ребенка в 2023 будут следующими:
- единоразово – 41 280 грн;
- при этом определенная сумма выплачивается сразу (10 320 грн);
- все остальное будет выплачиваться по-прежнему раз в месяц по 860 грн, в течение трех лет.
На второго ребенка сумма выплат будет такой же, как и на первого. Средства молодым родителям будут выплачивать на карту. По словам Ольги, на эти выплаты можно податься двумя способами: онлайн и офлайн.
Как получить выплаты при рождении ребенка 2023 офлайн
Для того, чтобы получить средства, нужно прийти в ближайший к вам ЦНАП или органы соцзащиты со следующими документами:
- написанным от руки заявлением от матери или отца;
- свидетельством о рождении малыша;
- банковским счетом для выплат.
Рассматривать ваши документы госучреждение будет до двух недель.
Выплаты при рождении ребенка 2023: как получить онлайн
- Заполните заявку онлайн в электронном кабинете Министерства социальной политики или в портале Дія в разделе єМалюк.
- Кроме этого, необходимо добавить подпись в электронном формате.
- При заполнении заявки онлайн выплаты поступят на следующий день после рассмотрения вашей заявки.