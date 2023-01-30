Січень, 30 в 12:03

Держава у 2023 році буде і надалі підтримувати українські сім’ї та новонароджених. Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.

Крім грошових виплат, сім’ям надаватимуть Пакунки малюка. Все про нові виплати при народженні дитини 2023 – читайте в матеріалі.

Нові виплати при народженні дитини 2023: що відомо

Багато ЗМІ писали про те, що з 2023 року при народженні первістка сім’я має отримати гроші на загальну суму 50 тис. грн. На другу дитину 100 тис. грн, а на третю – 150 тис. грн.

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Однак поки що, за словами юристки Ольги Радченко, законопроєкт № 5585-1, який розробили ще у 2021 році, не вступив у дію.

Крім того, в українській казні на 2023 рік не закладені кошти на те, щоб підвищити прожитковий мінімум. Бюджет на 2023 рік спрямований на забезпечення перемоги у війні.

Саме тому розмір виплат на дитину у 2023 році змінюватися не буде.

Виплати при народженні дитини у 2023 будуть такими:

одноразово – 41 280 грн;

при цьому, певна сума виплачується одразу (10 320 грн);

все інше буде виплачуватися, як і раніше, раз на місяць по 860 грн протягом трьох років.

На другу дитину сума виплат буде такою ж, як і на першу. Кошти молодим батькам виплачуватимуть на картку. За словами Ольги, на ці виплати можна податися двома способами: онлайн та офлайн.

Як отримати виплати при народженні дитини 2023 офлайн

Для того, щоб отримати кошти, потрібно прийти у найближчий до вас ЦНАП або органи соцзахисту з такими документами:

написаною від руки заявою від матері або батька;

свідоцтвом про народження малюка;

банківським рахунком для виплат.

Розглядати ваші документи держустанова буде до двох тижнів.

Виплати при народженні дитини 2023: як отримати онлайн