Энергосистема Украины до сих пор восстанавливается после атак по энергообъектам в разных городах. В частности, одна из самых сложных ситуаций сейчас со светом в Одесской области, где работают только экстренные отключения.

В Киевской, Днепропетровской областях и Киеве действуют лимиты потребления в сутки, благодаря которым специалисты могут применить графики. В таком случае украинцы могут подстроиться к отключениям электричества и заблаговременно сделать все бытовые дела.

Сейчас облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальные графики отключения света на официальных сайтах.

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Киев — график отключения света

В Киеве действуют новые ограничения потребления электроэнергии на 1 февраля. В частности, днем — до 1050 МВт, а ночью — до 683 МВт, сообщает Укрэнерго.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области электроснабжение восстановлено после последних атак, но в регионе дают почасовые графики отключения света.

— Днепропетровщина: днем 1272 МВт/ночью 1245 МВт, — говорится в сообщении ДТЭК.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницкой области планируют ввести понедельную модель смены времени ГПВ. В Винницаоблэнерго заявили о готовности ввести новую модель смены времени, однако пока остается устоявшийся график.

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

А с 30 января увеличился и временной промежуток отсутствия света — с четырех до шести часов.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 30 января до 5 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.