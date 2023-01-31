Енергосистема України досі відновлюється після атак по енергооб’єктах у різних містах. Зокрема, одна з найскладніших ситуацій зараз зі світлом в Одеській області, де працюють лише екстрені відключення.

У Київській, Дніпропетровській областях та Києві діють ліміти споживання на добу, завдяки яким фахівці можуть застосувати графіки. В такому випадку українці можуть підлаштуватися до відключень електрики та завчасно зробити всі побутові справи.

Наразі обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей надають актуальні графіки відключення світла на офіційних сайтах.

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Київ – графік відключення світла

У Києві діють нові обмеження споживання електроенергії на 1 лютого. Зокрема, вдень – до 1050 МВт, а вночі – до 683 МВт, повідомляє Укренерго.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області електропостачання відновлено після останніх атак, але в регіоні дають погодинні графіки відключення світла.

– Дніпропетровщина: вдень 1272 МВт/вночі 1245 МВт, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

У Вінницькій області планують запровадити потижневій моделі зміни часу ГПВ. У Вінницяобленерго заявили про готовність запровадити нову модель зміни часу, проте поки залишається усталений графік.

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

А з 30 січня збільшився й часовий проміжок відсутності світла – із чотирьох до шести годин.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 30 січня до 5 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.