Что изменится с 1 февраля: начисление субсидий, обмен LED-ламп и выплаты беженцам

Февраль, 01 в 9:40

С 1 февраля 2023 года в силу вступает ряд изменений, касающихся как украинцев, оставшихся внутри Украины, так и тех, кто был вынужден уехать за границу.

Что изменится для украинцев с 1 февраля читайте в материале Фактов ICTV.

Жилищные субсидии

С 1 февраля граждан, получающих жилищные субсидии, ожидает важное изменение – выплаты больше не будут засчитываться автоматически, возможность безналичной оплаты льгот за жилищно-коммунальные услуги отменена.

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Таким образом, деньги на субсидии будут поступать на счет получателя в банке. Если такого счета нет, деньги будут поступать в Ощадбанк.

Чтобы получить деньги за жилищные субсидии, нужно будет обращаться в Ощадбанк. Далее – открывать личный счет в нем или, по желанию, в другом банке – туда будут поступать деньги.

В дальнейшем получатель будет самостоятельно платить за пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

Отметим, что для пенсионеров возможность получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии сохранится.

Между тем, граждане непенсионного возраста смогут также получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты – однако для этого им нужно будет туда обратиться.

Доставка денег домой, как это было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Бесплатные LED-лампы

Украинцы смогут бесплатно заменять лампы накаливания на новые LED-лампы с 1 февраля – хотя проект заработал в тестовом режиме еще с 16 января.

Предполагается, что он будет полноценно функционировать с февраля, а к концу месяца LED-лампы поступят и в самые маленькие села.

Премьер-министр Денис Шмигаль ранее сообщил, что на первом этапе планируется заменить до 500 тыс. ламп в шести областях.

Новый счет для ЕСВ в Киеве

В Киеве с 1 февраля изменятся счета по уплате единого взноса. В то же время для других территориальных органов они останутся такими же, как были.

Отмечается, что уплата единого взноса будет производиться за государственное общеобязательное социальное страхование на счета 3556, открытые на имя ГУ ГНС по 201-204 символам отчетности.

Реквизиты новых счетов должны быть обнародованы на официальном сайте ГУ ГНС в Киеве. Проверить их можно по ссылке.

Новые выплаты украинским беженцам

Больше всего изменений для украинских беженцев в феврале ожидается в Польше. Так, гражданская организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps начнут выдавать беженцам по 450 евро пособия на каждого человека. Так что претендовать на финпомощь в 710 злотых в течение трех месяцев смогут украинцы, до сих пор не получавшие средства от ООН, The Lutheran World Federation и IRC.

Также с 1 февраля в Польше можно будет подавать заявление на получение пособия 500 Плюс на новый расчетный период. В случае подачи заявления до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, предоставляемого на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи.

Право на такую социальную помощь имеют украинцы, прибывшие в Польшу после 23 февраля 2022 года из-за военных действий и получившие право на проживание в этой стране согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи с войной, начатой Российской Федерацией.

Заявление для получения льготы следует подать на украинском языке на бланке SW-U через PUE ZUS, портал Emp@tia или электронный банкинг.

Между тем в Нидерландах выплаты для неработающих украинских беженцев с 1 февраля 2023 года планируют снизить.

Деньги для ВПЛ

Право на помощь на проживание с 1 февраля 2023 года будут иметь внутренние переселенцы, которые:

переместились с территорий, где ведутся бои, или которые временно оккупированы;

имеют непригодное/разрушенное жилье из-за российского нападения и подали заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 через портал Дія;

имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления относительно повреждения/уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, российской агрессии;

были на учете как ВПЛ еще до 24 февраля 2022 года;

получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 г.;

повторно переместились с ТОТ или территорий, где ведутся боевые действия, после 24 февраля.

Ранее Факты ICTV опубликовали материал о том, что будет меняться в Украине и для украинцев за границей в течение всего 2023 года.