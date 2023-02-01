Що зміниться з 1 лютого: нарахування субсидій, обмін LED-ламп та виплати біженцям

Лютий, 01 в 9:40

З 1 лютого 2023 року в силу вступає низка змін, що зачеплять як українців, що залишились всередині України, так і тих, хто був вимушений виїхати за кордон.

Що зміниться для українців з 1 лютого – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Житлові субсидії

Із 1 лютого громадян, що отримують житлові субсидії, очікує важлива зміна – виплати більше не зараховуватимуть автоматично, можливість безготівкової оплати пільг за житлово-комунальні послуги скасовано.

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Таким чином гроші на субсидії надходитимуть на рахунок отримувача у банку. Якщо такого рахунку немає, гроші будуть надходити в Ощадбанк.

Щоб отримати гроші за житлові субсидії, треба буде звертатись в Ощадбанк. Далі – відкривати особистий рахунок в ньому або, за бажання, в іншому банку – туди будуть надходити гроші.

Надалі отримувач матиме самостійно сплачувати за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Зазначимо, що для пенсіонерів можливість отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії збережеться.

Тим часом громадяни непенсійного віку зможуть також отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти – однак для цього їм потрібно буде туди звернутись.

Доставка грошей додому, як це було раніше, скасовується для всіх, крім пенсіонерів.

LED-лампи безкоштовно

Українці зможуть безкоштовно замінювати розжарювальні лампи на нові LED-лампи з 1 лютого – хоча проєкт запрацював у тестовому режимі ще з 16 січня.

Передбачається, що він повноцінно функціонуватиме з лютого, а до кінця місяця LED-лампи надійдуть і до найменших сіл.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що на першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шістьох областях.

Новий рахунок для ЄСВ у Києві

В Києві з 1 лютого зміняться рахунки для сплати єдиного внеску. Водночас для інших територіальних органів вони залишаться такими ж, як були.

Зазначається, що сплата єдиного внеску відбуватиметься на державне загальнообов’язкове соціальне страхування на рахунки 3556, відкриті на ім’я ГУ ДПС за 201-204 символами звітності.

Реквізити нових рахунків мають бути оприлюднені на офіційному сайті ГУ ДПС у Києві. Перевірити їх можна за посиланням.

Нові виплати українським біженцям

Найбільше змін для українських біженців у лютому очікується в Польщі. Так, громадянська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps почнуть видавати біженцям по 450 євро допомоги на кожну особу. Тож претендувати на фіндопомогу у 710 злотих впродовж трьох місяців зможуть українці, які досі не отримували кошти від ООН, The Lutheran World Federation та IRC.

Також із 1 лютого в Польщі можна буде подавати заяви на отримання допомоги 500 Плюс на новий розрахунковий період. У разі подання заяви до 30 квітня гарантована безперервність виплати допомоги, яку надають на кожну дитину до 18 років незалежно від доходу родини.

Право на таку соціальну допомогу мають українці, що прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року через військові дії й отримали право на проживання в цій країні згідно з Законом про допомогу громадянам України у зв’язку з війною, розпочатою Російською Федерацією.

Заяву для отримання пільги потрібно подати українською мовою на бланку SW-U через PUE ZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг.

Тим часом у Нідерландах виплати для українських біженців, що не працюють, із 1 лютого 2023 року планують знизити.

Гроші для ВПО

Право на допомогу на проживання з 1 лютого 2023 року матимуть внутрішні переселенці, що:

перемістились з територій, де ведуться бої, або які є тимчасово окупованими;

мають непридатне/зруйноване житло через російський напад та подали заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року через портал Дія;

мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування щодо пошкодження/знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, російську агресію;

були на обліку як ВПО ще до 24 лютого 2022;

отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022;

повторно перемістились із ТОТ або територій, де ведуться бойові дії, після 24 лютого.

Раніше Факти ICTV опублікували матеріал про те, що змінюватиметься в Україні та для українців за кордоном протягом усього 2023 року.