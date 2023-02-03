Хочу запитати українськомовних: викладача університету звільнили після порад студентам йти воювати

Лютий, 02 в 22:29

В одному з українських університетів спалахнув мовний скандал, після якого керівництво закладу вищої освіти вирішило звільнити з посади викладачку.

За даними засобів масової інформації, жінка читала лекції студентам російською мовою. Коли ж її попросили перейти на українську мову, як зазначено в чинному законодавстві, то запропонувала студентам піти воювати на фронт.

– А самі ви чому тут, чому не на фронті? 18 років вам є. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені? У мене до вас питання. Ось я, російськомовна, хочу запитати українськомовних. Чому ви сидите вдома, ваші батьки чому вдома сидять? – сказала викладачка, яку згодом вирішили звільнити.

Розмову записали студенти, після чого вона потрапила в мережу. Після гучного розголосу в Державному торговельно-економічному університеті ухвалили рішення про звільнення викладача.

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– ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України, – наголосили в університеті.

Варто зазначити, що з січня 2021 року українська мова стала обов’язковою для надання всіх освітніх послуг на території держави.