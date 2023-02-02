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Факты / Україна / Общество

Почти половина украинцев, менявших место жительства из-за войны, вернулись домой — исследование

Валентина Чорна, редактор ленты
біженці
Фото: Depositphotos

Каждый третий украинец стал мигрантом за 11 месяцев полномасштабной войны с Россией. В то же время почти половина тех, кто покинул место постоянного проживания, уже вернулись.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research о миграции и общественно-политических настроениях украинцев во время войны.

Отмечается, что полномасштабное вторжение РФ коренным образом или сильно изменило жизнь 82% респондентов.

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И хотя 61% украинцев остались на своем постоянном месте жительства, другие были вынуждены переехать в более безопасные места.

Из них 82% мигрировали в пределах области или Украины, в то время как 18% переехали за границу. Подавляющее большинство мигрантов – жители восточных областей.

Около половины мигрантов уже смогли вернуться домой: 40% украинцев были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства, из них 18% вернулись. В основном это касается жителей северных областей и Киева.

Даже в случае обострения ситуации большинство украинцев (60%) планируют оставаться там, где сейчас находятся.

Среди тех, кто все же планирует ехать дальше эпицентра событий, 21% опрошенных намерены перемещаться в пределах Украины, и только 7% планируют выезд за границу (этот показатель самый низкий за весь период замеров с начала войны).

результати дослідження Gradus Research

Треть респондентов (32%), вынужденных из-за войны переместиться за границу, декларируют свое намерение вернуться в Украину при первой возможности.

10% внешних мигрантов склонны считать, что уехали навсегда. В то же время почти половина опрошенных (47%) затрудняются ответить, поскольку еще не приняли окончательного решения.

– Вера в победу Украины остается на высоком уровне с первых дней полномасштабной войны: сейчас 87% украинцев абсолютно или скорее уверены, что Украина способна отбить нападение Российской Федерации. А главными залогами победы граждане считают военную помощь стран Запада и мощь ВСУ, — говорится в результатах.

Социологи отмечают, что миграционные настроения украинцев сейчас стабильны, а вероятность новой волны миграции — низкая.

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