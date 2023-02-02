Враг в специфической стадии: Зеленский впервые провел два заседания ставки за день

Февраль, 02 в 21:52

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже понятен, но тактически у страны-агрессора еще есть ресурс для попыток наступательных действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 февраля 2023 года.

Сейчас смотрят — Провел сегодня заседание Ставки, впервые — в двойном формате. Сначала — традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки. А потом — дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо весомого разговора, — отметил глава государства. По мнению президента, Украина должна усиливать свою устойчивость, быть абсолютно единой в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием. Зеленский отметил, что нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны, а также необходимо ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. — Продолжаем и нашу борьбу с внутренним врагом — и я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, Офис генерального прокурора и всех тех, кто еще задействован в очистке нашего государства. Новые шаги — будут, — анонсировал президент. Читайте На Харьковщине РФ готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов и дамб — Генштаб

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