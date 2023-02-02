Ворог у специфічній стадії: Зеленський уперше провів два засідання ставки за день

Лютий, 02 в 21:52

Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у країни-агресора ще є ресурс для спроб наступальних дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 січня 2023 року.

– Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Спроби Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки. А потім – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови, – зазначив глава держави.

На думку президента, Україна має посилювати свою стійкість, бути абсолютно єдиною у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням.

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Зеленський зазначив, що нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони, а також необхідно щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.