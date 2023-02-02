Лютий, 02 в 17:56

Знайти житло у Польщі біженцям з України – справа нелегка. Більшість поляків прагнуть здавати своє помешкання не менше ніж на пів року та людині, яка має роботу й дозвіл на проживання.

Особливо гостро це питання постало для українців, які безплатно мешкали у поляків. Проте після скасування субсидій на утримання українців, чимало власників пропонують біженцям самостійно орендувати житло.

Як орендувати житло у Польщі та де шукати нове помешкання – Факти ICTV спробують допомогти.

Зараз дивляться Як знайти житло? Найпростіший спосіб – звернутися по допомогу до посередників. Вони самостійно знайдуть помешкання, яке відповідатиме вашим вимогам. Проте, варто враховувати, що за цю послугу доведеться заплатити. Вартість послуг посередників залежить від кількох факторів: ціни;

площі житла;

виду нерухомості. Вартість послуги посередників коливається у межах 1,5-4% від загальної вартості угоди. Радимо зʼясовувати це питання заздалегідь. Також можна спробувати знайти житло на сайтах, де власники та рієлтори розміщують свої оголошення. Найпопулярніші сайти у Польщі: olx.pl – тут можна знайти оголошення на будь-яку тематику, зокрема й оренду житла. Оголошення тут розміщують як власники житла, так і посередники;

gratka.pl/nieruchomosci – на цьому сайті ви знайдете варіанти для оренди лише від агенцій нерухомості та посередників;

otodom.pl – на цій платформі знайдете величезну кількість оголошень від власників, посередників та агентств нерухомості. Які документи знадобляться для оренди житла у Польщі PESEL – ідентифікаційний код.

Документ, що засвідчує особу, серія документа.

Якщо ви не отримали PESEL, то знадобиться серія та номер вашого закордонного паспорта. Договір оренди: на що звернути увагу Договір оренди у Польщі має суттєве значення. Цей документ захистить ваші інтереси та права, а також надасть можливість отримати прописку (meldunek). Договір має обов’язково включати такі пункти: місце та дату укладання;

прізвища та імена обох сторін з особистими даними;

детальний опис орендованого житла: площа, стан приміщень, наявність побутової техніки;

розмір орендної плати та комунальних послуг;

термін дії договору;

умови розірвання договору;

перелік мешканців;

інформацію про додаткові платежі. Документ можна укладати як на визначений термін (зазвичай це один-два роки), так і на невизначений термін (за таких умов орендар має завчасно повідомити власника про переїзд із помешкання). Комунальні послуги: як сплачувати та хто має це робити? У Польщі платежі за квартиру або комуналку мають назву чинш (czynsz). До нього належать: податок за землю;

квартплата: електроенергія, газ, вода, інтернет тощо. Зазвичай комунальні платежі регулюються окремо. Їх може оплачувати як орендодавець, так і орендар. Це залежить від умов договору оренди. Також бувають пропозиції оренди, де czynsz вже включений в основний платіж. Тому обовʼязково звертайте увагу на те, що входить у вартість вашої оренди. За потреби – обговорюйте це питання під час підписання угоди. Додаткові витрати під час оформлення договору оренди У Польщі є таке поняття, як кауція (kaucja), тобто застава. Таким чином власник помешкання страхує себе від недобросовісних орендарів. Найчастіше розмір застави відповідає сумі орендної плати за один місяць. Гроші власник повертає після закінчення терміну дії угоди. Втім, лише за умови, що орендар не пошкодив житло чи меблі під час користування. Тимчасовий притулок та безплатне житло для біженців з України Якщо ви щойно приїхали до Польщі, можете скористатися пошуком безплатного тимчасового житла на спеціальній платформі. Для цього необхідно зареєструватись, заповнити анкету та залишити оголошення на сайті. Також можна спробувати знайти помешкання на цій платформі. На мапі ви побачите доступне житло у місті, в якому перебуваєте зараз, або куди прямуєте. Також у пригоді стане сайт dam-nocleg.nocowanie. Тут зібрані оголошення про безплатне житло у будь-якому місті Польщі. Як не натрапити на шахраїв – поради Не звертайте увагу на оголошення без фотографії житла.

Не сплачуйте посередникам гроші до укладення договору оренди.

Обов’язково перевіряйте особу власника та його право на здачу житла.

Обов’язково укладайте письмову угоду . Так ви будете захищені.

. Так ви будете захищені. Звертайте увагу на оголошення з повною інформацією про житло (з телефоном, поштою тощо). Читайте Скільки заробляють українські переселенці у Польщі та яку роботу їм пропонують

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