В этом году украинские школьники не будут сдавать привычное ВНО. Вместо него Министерство образования и науки разработало Национальный мультипредметный тест, или НМТ.

Он является упрощенной версией ВНО и объединяет сразу три предмета: математику, украинский язык (без литературы) и историю Украины.

Хотя тест называют упрощенным, сдать его все равно нелегко. Все нововведения всегда непредсказуемы: МОН имеет не так много опыта в НМТ. В 2023 году состоится только второе такое тестирование, поэтому в этом году абитуриентам придется показать не только подготовку, но и креатив.

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Особенно это касается задач по математике. В 2021 году ВНО по этому предмету провалила треть учеников, поэтому математика считается одним из самых сложных предметов для учеников.

Факты ICTV собрали полезные ресурсы, которые помогут быстро подготовиться к НМТ по математике.

Mathema

Онлайн-школа по математике Mathema обучает детей всех возрастов, в том числе выпускников, готовящихся к НМТ. Менеджеры школы знают преимущества всех репетиторов на платформе, поэтому сами могут подбирать преподавателя после урока-диагностики.

Именно поэтому 90% учеников остаются с педагогом, которого им подобрали в начале. Это позволяет избегать стресса для ребенка во время смены учителя.

Занятия на Mathema проходят по видеосвязи, а родители могут коммуницировать с личным менеджером через Viber или Telegram.

Вы также можете самостоятельно найти онлайн-репетитора по математике на сайте Mathema, ведь там собраны анкеты всех педагогов. Стоимость занятий колеблется от 240 до 350 грн в час, в зависимости от специализации преподавателя.

Prometeus

Это сайт, на котором собрано много бесплатных лекций и курсов на разные темы. Также есть курс Математика. Подготовка к ВНО. Он изучает все разделы и темы, которые ученики из года в год сдавали на ВНО.

Курс поделен на короткие лекции, также есть задания для самостоятельной работы.

Ресурс был создан несколько лет назад, когда переход на НМТ невозможно было предсказать. Однако курс все равно хорошо подходит для подготовки, потому что мультипредметный тест не будет включать принципиально новых заданий, по сравнению с ВНО.

Сайт ВНО онлайн

На этом портале собраны задания по всем тестам ВНО за последние несколько лет. Также здесь можно составить НМТ за 2022 год, чтобы ознакомиться с задачами и оценить свои силы.

Это хороший способ подготовится психологически, узнать, сколько времени занимает решение всех задач, и подобрать правильную стратегию для тестирования.

После решения теста вы узнаете, какие задания выполнили неправильно. Это позволит определить темы, которые нужно подготовить лучше.

Мы советуем периодически возвращаться к тестам на сайте ВНО онлайн, чтобы мониторить темпы подготовки к НМТ.

EdEra

В разделе Математика.Просто на сайте EdEra собрано более 200 тестов и шесть модулей. Каждый модуль изучает отдельный раздел математики, например, Уравнения и неравенства или Основы тригонометрии.

Хотя программа разработана для подготовки к ВНО, она также подходит для НМТ. Кроме того, курс является бесплатным.

Чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо оставить электронную почту, указать имя и другую контактную информацию. EdEra — это украинский образовательный проект, который создает полноценные онлайн-курсы и сопровождающие материалы.

Gios

На этом сайте собраны онлайн-курсы по различным предметам ВНО, которые также помогут подготовиться к НМТ. Курс, посвященный математике, стоит 500 грн. Материал охватывает 10 различных вариантов в формате ВНО.

В каждом варианте по 21 заданию: 10 в тестовой форме, одно на соответствие и 10 на ввод ответа.

Задания, созданные учителями по математике, помогают вспомнить программу с 5 по 11 класс. Это еще один хороший способ интерактивно готовиться к НМТ, ведь выполнять задания можно непосредственно на платформе.

Сами задачи несколько видоизменены, однако принцип решения полностью совпадает с реальным тестами на НМТ.

Khan Academy

Авторы этого ресурса собрали и разбили на темы все разделы математики, которые понадобятся для подготовки к НМТ. Сайт имеет несколько устаревший дизайн, что может отпугивать часть пользователей. Однако все равно остается ценным источником для абитуриентов.

Для каждой главы здесь есть отдельное видео, где учитель доступно объясняет тему. Используйте такие сайты как Khan Academy параллельно с ресурсами для онлайн-тестирования, чтобы изучать теорию и практиковаться.

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