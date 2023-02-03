Лютий, 03 в 18:26

Цього року українські школярі не складатимуть звичне ЗНО. Замість нього Міністерство освіти і науки розробило Національний мультипредметний тест, або НМТ.

Він є спрощеною версією ЗНО та обʼєднує одразу три предмети: математику, українську мову (без літератури) та історію України.

Хоча тест називають спрощеним, скласти його все одно нелегко. Усі нововведення завжди непередбачувані: МОН має не так багато досвіду у проведенні НМТ. У 2023 році відбудеться лише друге таке тестування, тому цьогоріч абітурієнтам доведеться показати не лише підготовку, але й креатив.

Зараз дивляться

Особливо це стосується завдань з математики. У 2021 році ЗНО з цього предмету провалила третина учнів, тому математика вважається одним із найскладніших предметів для учнів.

Факти ICTV зібрали корисні ресурси, які допоможуть швидко підготуватися до НМТ з математики.

Mathema

Онлайн-школа з математики Mathema навчає дітей різного віку, зокрема й випускників, які готуються до НМТ. Менеджери школи знають переваги усіх репетиторів на платформі, тому самі можуть підбирати викладача після уроку-діагностики.

Саме тому 90% учнів залишаються з педагогом, якого їм підібрали на початку. Це дозволяє уникати стресу для дитини під час зміни вчителя.

Заняття на Mathema відбуваються по відеозв’язку, а батьки можуть комунікувати з особистим менеджером через Viber або Telegram.

Ви також можете самостійно знайти онлайн-репетитора з математики на сайті Mathema, адже там зібрані анкети усіх педагогів. Вартість занять коливається від 240 до 350 грн за годину, з огляду на спеціалізацію викладача.

Prometeus

Це сайт, на якому зібрано багато безплатних лекцій та курсів на різні теми. Також є курс Математика. Підготовка до ЗНО. Він вивчає усі розділи та теми, які учні з року в рік складали на ЗНО.

Курс поділений на короткі лекції, також є завдання для самостійної роботи.

Ресурс був створений кілька років тому, коли перехід на НМТ неможливо було передбачити. Однак курс все одно добре підходить для підготовки, бо мультипредметний тест не включатиме принципово нових завдань, якщо порівняти із ЗНО.

Сайт ЗНО онлайн

На цьому порталі зібрані завдання з усіх тестів ЗНО за останні кілька років. Також тут можна скласти НМТ за 2022 рік, щоб ознайомитися із завданнями та оцінити свої сили.

Це хороший спосіб підготуватися психологічно, дізнатися, скільки часу займає розвʼязування усіх завдань, та підібрати правильну стратегію для тестування.

Після розвʼязання тесту ви дізнаєтесь, які завдання виконали неправильно. Це дозволить визначити теми, які потрібно підготувати краще.

Ми радимо періодично повертатися до тестів на сайті ЗНО онлайн, щоб моніторити темпи підготовки до НМТ.

EdEra

В розділі Математика.Просто на сайті EdEra зібрано понад 200 тестів та шість модулів. Кожен модуль вивчає окремий розділ математики, наприклад, Рівняння та нерівності або Основи тригонометрії.

Хоча програма розроблена для підготовки до ЗНО, вона також підходить для НМТ. Крім того, курс є безкоштовним.

Щоб зареєструватися на порталі, необхідно залишити електронну пошту, вказати імʼя та іншу контактну інформацію. EdEra – це український освітній проєкт, що створює повноцінні онлайн-курси та супроводжувальні матеріали.

Gios

На цьому сайті зібрані онлайн-курси з різних предметів ЗНО, які також допоможуть підготуватися до НМТ. Курс, присвячений математиці, коштує 500 грн. Матеріал охоплює 10 різних варіантів у форматі ЗНО.

У кожному варіанті по 21 завданню: 10 у тестовій формі, одне на відповідність та 10 на введення відповіді.

Завдання створені вчителями з математики та допомагають пригадати програму з 5 по 11 клас. Це ще один хороший спосіб інтерактивно готуватися до НМТ, адже виконувати завдання можна безпосередньо на платформі.

Самі завдання дещо видозмінені, однак принцип розвʼязання повністю збігається з реальними тестами на НМТ.

Khan Academy

Автори цього ресурсу зібрали та розбили на теми усі розділи математики, які знадобляться для підготовки до НМТ. Сайт має дещо застарілий дизайн, що може відлякувати частину користувачів. Однак усе одно залишається цінним джерелом для абітурієнтів.

Для кожного розділу тут є окреме відео, де вчитель доступно пояснює тему. Використовуйте такі сайти як Khan Academy паралельно з ресурсами для онлайн-тестування, щоб вивчати теорію та практикуватися.

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