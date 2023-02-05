Вклад в более чем $100 млн: Маск стал одним из крупнейших доноров будущей победы Украины

Февраль, 04 в 22:34

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск стал одним из крупнейших частных доноров будущей победы Украины в борьбе с Россией, которая начала полномасштабную войну.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, вклад Маска и его компании составляет всего более $100 млн.

— Он является одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы. На сегодня у нас продолжается коммуникация. Недавно я ему отправлял фото последней партии Starlink, как их используют люди, как питаются операторы, энергетическая инфраструктура. Я очень осторожно отношусь к нашим отношениям, стараюсь показывать, что мы максимально эффективные партнеры, — отметил глава Минцифры.

Федоров отметил, что после заявления Маска о невозможности бесплатного предоставления терминалов Starlink Украина получила уже много партий по меньшей цене, чем они стоят.

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