Вклад у понад $100 млн: Маск став одним із найбільших донорів майбутньої перемоги України

Лютий, 04 в 22:34

Мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск став одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України у боротьбі з Росією, яка розпочала повномасштабну війну.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, вклад Маска та його компанії становить загалом понад $100 млн.

– Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. На сьогодні у нас продовжується комунікація. Нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink, як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. Я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери, – зазначив очільник Мінцифри.

Федоров зазначив, що після заяви Маска про неможливість безкоштовного надання терміналів Starlink Україна отримала вже багато партій за меншою ціною, ніж вони коштують.

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