Февраль, 04 в 22:09

Ситуация с энергосистемой Украины становится немного лучше из-за того, что вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции, также включен в работу блок на одной из электростанций.

В разных городах и населенных пунктах есть суточные лимиты на электроснабжение, а в Одесской области до сих пор действуют аварийные отключения, однако там уже удалось заживить критическую инфраструктуру.

На энергообъектах продолжаются ремонтные и восстановительные работы после последних атак, а для обеспечения населения светом приходится периодически вводить ограничения. Поэтому украинцев призывают разумно потреблять электричество, не включать несколько мощных приборов одновременно.

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Какие действуют графики отключения света, где и когда не будет электричества 5 февраля 2023 года, каких областей это будет касаться — вся информация далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

На 5 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления только на вторую половину дня, стабилизационные графики отключения света (ГБО) начнут применять ориентировочно с 16:00.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

Ограничения потребления для Днепропетровской области также будут действовать только на вторую половину дня, отключения света начнут применять с 16:00.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 30 января до 5 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.