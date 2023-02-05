Увеличение генерации, сложная ситуация в Одесской области: графики отключений света 5 февраля
Ситуация с энергосистемой Украины становится немного лучше из-за того, что вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции, также включен в работу блок на одной из электростанций.
В разных городах и населенных пунктах есть суточные лимиты на электроснабжение, а в Одесской области до сих пор действуют аварийные отключения, однако там уже удалось заживить критическую инфраструктуру.
На энергообъектах продолжаются ремонтные и восстановительные работы после последних атак, а для обеспечения населения светом приходится периодически вводить ограничения. Поэтому украинцев призывают разумно потреблять электричество, не включать несколько мощных приборов одновременно.
Какие действуют графики отключения света, где и когда не будет электричества 5 февраля 2023 года, каких областей это будет касаться — вся информация далее в материале Фактов ICTV.
Киев — график отключения света
На 5 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления только на вторую половину дня, стабилизационные графики отключения света (ГБО) начнут применять ориентировочно с 16:00.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Днепропетровская область
Ограничения потребления для Днепропетровской области также будут действовать только на вторую половину дня, отключения света начнут применять с 16:00.
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.
Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 30 января до 5 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.