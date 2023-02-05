Ситуація з енергосистемою України стає трохи кращою через те, що вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції, також включено в роботу блок на одній з електростанцій.

У різних містах і селищах є добові ліміти на електропостачання, а на Одещині досі діють аварійні відключення, проте там вже вдалося заживити критичну інфраструктуру.

На енергооб’єктах тривають ремонтні та відновлювальні роботи після останніх атак, а для забезпечення населенням світлом доводиться періодично запроваджувати обмеження. Тому українців закликають розумно споживати електрику, не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

Зараз дивляться

Які діють графіки відключення світла, де та коли не буде електрики 5 лютого 2023 року, яких областей це стосуватиметься – вся інформація далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ – графік відключення світла

На 5 лютого НЕК Укренерго надав обмеження споживання лише на другу половину дня, стабілізаційні графіки відключення світла (ГПВ) почнуть застосовувати орієнтовно з 16:00.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Обмеження споживання для Дніпропетровської області також діятимуть лише на другу половину дня, відключення світла почнуть застосовувати з 16:00.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 30 січня до 5 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.