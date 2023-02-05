Февраль, 05 в 15:00

5 февраля в НЭК Укрэнерго не ограничивали лимиты для Ивано-Франковской области до 16:00 и после 20:00.

В этот период суток отключения света не предполагается.

С 16:00 до 20:00 предел составляет 355 МВт.

Сейчас смотрят Учитывая это, график почасовых отключений 5 февраля таков: 1 очередь (перечень адресов – здесь) Подочереди 1.1, 1.2, 1.3: С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 16:00 по 17:00 очереди будут выключены,

с 17:00 по 18:00 возможны отключения. Подочередь 1.4: С 00:00 до 16:00 и с 18:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,

с 17:00 до 18:00 очередь будет выключена,

с 16:00 до 17:00 возможны отключения. 2 очередь (перечень адресов – здесь) Подочереди 2.1, 2.2: С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 17:00 по 18:00 очереди будут выключены,

с 16:00 по 17:00 возможны отключения. Подочереди 2.3, 2.4: С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 18:00 по 19:00 очереди будут выключены,

с 19:00 по 20:00 возможны отключения. 3 очередь (список адресов – здесь) Подочередь 3.1: С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,

с 18:00 по 19:00 очередь будет выключена,

с 19:00 по 20:00 возможны отключения. Подочереди 3.2, 3.3, 3.4: С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 19:00 по 20:00 очереди будут выключены,

с 18:00 по 19:00 возможны отключения. Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber . Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна. Источник: Прикарпатьеобленерго

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