Лишь 4 часа ограничений: какая ситуация со светом в Ивано-Франковской области 5 февраля
5 февраля в НЭК Укрэнерго не ограничивали лимиты для Ивано-Франковской области до 16:00 и после 20:00.
В этот период суток отключения света не предполагается.
С 16:00 до 20:00 предел составляет 355 МВт.
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Учитывая это, график почасовых отключений 5 февраля таков:
1 очередь
(перечень адресов – здесь)
Подочереди 1.1, 1.2, 1.3:
- С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
- с 16:00 по 17:00 очереди будут выключены,
- с 17:00 по 18:00 возможны отключения.
Подочередь 1.4:
- С 00:00 до 16:00 и с 18:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,
- с 17:00 до 18:00 очередь будет выключена,
- с 16:00 до 17:00 возможны отключения.
2 очередь
(перечень адресов – здесь)
Подочереди 2.1, 2.2:
- С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
- с 17:00 по 18:00 очереди будут выключены,
- с 16:00 по 17:00 возможны отключения.
Подочереди 2.3, 2.4:
- С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
- с 18:00 по 19:00 очереди будут выключены,
- с 19:00 по 20:00 возможны отключения.
3 очередь
(список адресов – здесь)
Подочередь 3.1:
- С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,
- с 18:00 по 19:00 очередь будет выключена,
- с 19:00 по 20:00 возможны отключения.
Подочереди 3.2, 3.3, 3.4:
- С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
- с 19:00 по 20:00 очереди будут выключены,
- с 18:00 по 19:00 возможны отключения.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго
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