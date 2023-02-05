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Факты / Україна / Общество

Лишь 4 часа ограничений: какая ситуация со светом в Ивано-Франковской области 5 февраля

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Відключення світла

5 февраля в НЭК Укрэнерго не ограничивали лимиты для Ивано-Франковской области до 16:00 и после 20:00.

В этот период суток отключения света не предполагается.

С 16:00 до 20:00 предел составляет 355 МВт.

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Учитывая это, график почасовых отключений 5 февраля таков:

Графік вимкнення електроенергії в Івано-Франківській області 5 лютого 2023

1 очередь

(перечень адресов – здесь)

Подочереди 1.1, 1.2, 1.3:

  • С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
  • с 16:00 по 17:00 очереди будут выключены,
  • с 17:00 по 18:00 возможны отключения.

Подочередь 1.4:

  • С 00:00 до 16:00 и с 18:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,
  • с 17:00 до 18:00 очередь будет выключена,
  • с 16:00 до 17:00 возможны отключения.

2 очередь

(перечень адресов – здесь)

Подочереди 2.1, 2.2:

  • С 00:00 по 16:00 и с 18:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
  • с 17:00 по 18:00 очереди будут выключены,
  • с 16:00 по 17:00 возможны отключения.

Подочереди 2.3, 2.4:

  • С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
  • с 18:00 по 19:00 очереди будут выключены,
  • с 19:00 по 20:00 возможны отключения.

3 очередь

(список адресов – здесь)

Подочередь 3.1:

  • С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очередь будет с электроснабжением,
  • с 18:00 по 19:00 очередь будет выключена,
  • с 19:00 по 20:00 возможны отключения.

Подочереди 3.2, 3.3, 3.4:

  • С 00:00 по 18:00 и с 20:00 по 24:00 очереди будут с электроснабжением,
  • с 19:00 по 20:00 очереди будут выключены,
  • с 18:00 по 19:00 возможны отключения.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго

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