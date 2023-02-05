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Факты / Україна / Общество

Украина вернула еще двоих детей, незаконно вывезенных в Россию

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
дівчата-підлітки
Фото: Unsplash

В Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территории государства-агрессора России.

Как отметили в пресс-службе Минреинтеграции, девушек 13-ти и 15-лет взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра. Семья сейчас находится на Волыни.

Оккупанты депортировали двух девушек вместе с матерью из Луганской области в Рязань. После того, как их мама умерла в России, детей отправили в приют.

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Их старшая сестра, которой с семьей удалось эвакуироваться на Волынь, обратилась в Минреинтеграции.

— Все вместе прошли путь от оформления опеки над девушками до их возвращения на Родину, — сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство выразило благодарность благотворительной организации СОС Детские городки в Украине, Госпогранслужбе Украины, а также Службе по делам детей Колковского поселкового совета в Волынской области.

—Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине.

В Минреинтеграции добавили, что девушки сейчас воссоединились с семьей, находятся в полной безопасности с семьей в Волынской области.

Фото: Минреинтеграции

Накануне стало известно о возвращении в Украину еще 16 детей, которых российские захватчики принудительно вывезли в РФ и временно оккупированный Крым. Большинство детей – из Херсона и области.

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Источник: Минреинтеграции

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