Февраль, 04 в 10:48

В Украину 2 февраля удалось вернуть 16 детей, которых российские захватчики принудительно вывезли в Россию и оккупированный Крым. Большинство детей – из Херсона и области.

В октябре во время оккупации региона россияне массово начали вывозить несовершеннолетних под предлогом отдыха в лагерях Крыма. Родителей уверяли, что из-за обострения ситуации такая эвакуация необходима и через несколько недель их вернут обратно.

Но практически сразу с детьми исчезла связь, а после контрнаступления Вооруженных сил и освобождения территорий оккупанты отказались отдавать несовершеннолетних обратно.

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Детей разделили и содержали в нескольких лагерях, в том числе в Евпатории. Некоторые из них не общались с родителями в течение трех месяцев.

Россияне заставляли детей петь гимн-страны агрессора, унижали за украинское гражданство и запугивали, что в свои семьи они больше никогда не вернутся, а будут принудительно устроены в чужие.

Операцию по спасению уже третий раз организуют представители благотворительной организации Save Ukraine.

Угрожали отдать на усыновление: Украина вернула 16 детей, принудительно вывезенных оккупантами в РФ и Крым / 5 фотографий

Они рассказывают, что единственный способ вернуть детей – это родным поехать за ними лично.

Благодаря поддержке волонтеров жители Херсона и Харьковской области бесплатно получили все необходимые документы, благотворители организовали транспорт и проложили маршрут.

Ехать пришлось через Польшу, Беларусь, Россию и вплоть до оккупированного Крыма. Несколько детей нашли в Геническе, который сейчас контролируют российские войска. Еще двоих несовершеннолетних забрали с территории России, остальных — из оккупированного Крыма.

Впрочем, на обратном пути, говорят родители, группу граждан нашего государства страна-агрессор отказалась пропускать сразу на двух пунктах пропуска. Мол, для украинцев есть только возможность въехать на территорию России без права возвращения назад. Пересечь границу удалось только на границе с Латвией.

В настоящее время эвакуированные дети прибыли в Киев. Здесь им предоставят жилье и питание, ведь некоторые семьи пока не знают, безопасно ли возвращаться в Херсон из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Сколько детей вывезли из Херсона под предлогом эвакуации, пока неизвестно.

Сами же дети подтверждают, что в Крыму до сих пор находится немало несовершеннолетних украинцев, у родителей которых нет возможности их забрать. Они просят вернуть их домой.