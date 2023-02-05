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Факти / Україна / Суспільство

Україна повернула ще двох дітей, незаконно вивезених в Росію

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
дівчата-підлітки
Фото: Unsplash

До України вдалося повернути ще двох дітей, який незаконно вивезли на території держави-агресора Росії.

Як зазначили у пресслужбі Мінреінтеграції, дівчат 13-ти та 15-років взяла під опіку й забрала додому їхня старша сестра. Сім’я наразі перебуває на Волині.

Окупанти депортували двох дівчат разом з матір’ю з Луганської області до Рязані. Після того, як їхня мама померла у Росії, дітей відправили до сиротинця.

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Їхня старша сестра, якій із сім’єю вдалося евакуюватися на Волинь, звернулася до Мінреінтеграції.

— Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину, – повідомила пресслужба відомства.

Міністерство висловило подяку благодійній організації СОС Дитячі містечка в Україні, Держприкордонслужбі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради у Волинській області.

— Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні.

У Мінреінтеграції додали, що наразі дівчата возз’єдналися з родиною, перебувають у цілковитій безпеці із сім’єю у Волинській області.

Напередодні стало відомо про повернення до України ще 16 дітей, яких російські загарбники примусово вивезли до РФ та тимчасово окупованого Криму. Більшість дітей – із Херсону та області.

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Джерело: Мінреінтеграції

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