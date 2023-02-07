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Факты / Україна / Общество

В Одесском районе почти половина жителей остается без света — ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
В Одесском районе почти половина жителей остается без света — ОВА
Фото: Pexels

В Одесском районе без снабжения электричеством остаются около 360 тыс. абонентов — это почти половина всех жителей. В регионе до сих пор сложная энергетическая ситуация после последних аварий.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что днем действует график отключений два часа с электричеством через 10 часов без света, а ночью удалось выйти на три часа со светом и девять часов с ограничениями.

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Глава Одесской ОВА отметил, что все котельные централизованного отопления запитаны и обеспечивают теплом около 90% жителей. В то же время остальные 10% — это локальные котельные, которые работают с помощью света.

Все дома стараются обеспечивать теплом, несмотря на сложности с энергосистемой. А объекты водоснабжения функционируют, в частности, с помощью генераторов.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Одессу отправили около 82 дизель-генераторов, которые помогут в сложной ситуации с энергосистемой.

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